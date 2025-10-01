Ценности
19:40, 1 октября 2025Ценности

Названа лучшая стрижка для женщин старше 50 лет

Parade: Итальянский боб назвали лучшей стрижкой для женщин старше 50 лет
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Daniel Cole / Reuters

«Итальянский боб» назвали лучшей стрижкой для женщин старше 50 лет. Материал на эту тему публикует Parade.

Названая стрижка отличается от классического «боба» длиной — волосы стригут до подбородка и ключиц, что делает прическу более универсальной и выигрышной для любого типа внешности. Как правило, «итальянский боб» не требует структурной укладки, поэтому выглядит хорошо с любым типом волос — от стекловидного до кудрявого.

Звездный парикмахер Хейли Хекманн описывает этот боб как «шикарный, объемный боб», который выглядит более естественно из-за отсутствия четких линий. По ее словам, такое каре мягко обрамляет лицо, не создавая ощущения строгости и старомодности, поэтому оно идеально подойдет для женщин, которые хотят визуально выглядеть моложе.

С упомянутой прической, например, появлялись на публике Кира Найтли, Кейт Бланшетт и Дрю Бэрримор, а также Селена Гомес и Зендея.

Хекманн рекомендует укладывать подобный боб феном и брашингом, чтобы создать объем у корней. В конце следует также нанести на волосы сухой шампунь или текстурайзер, чтобы придать движение и легкость волосам, подытожила стилистка.

Ранее стилистка призвала женщин старше 50 лет избавиться от трех вещей в гардеробе.

.
    Все новости