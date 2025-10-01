Невролог предупредила о вреде резких пробуждений

Невролог Демьяновская: Резкие пробуждения приводят к повышению давления

Организм негативно реагирует на резкое пробуждение по утрам, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Как уменьшить вред от ранних пробуждений, она рассказала в беседе с Life.ru.

Демьяновская отметила, что организм испытывает стресс, если в момент пробуждения мозг находился в медленной фазе сна. По ее словам, такой подъем сопровождается сильным выбросом гормонов кортизола и адреналина, которые провоцируют учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и тревожность.

Врач отметила, что регулярное повторение таких пробуждений приводит к раздражительности и проблемам с концентрацией внимания. Но наибольший вред, по ее словам, они приносят людям с мигренью, артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы облегчить состояние, невролог посоветовала после резкого пробуждения не вскакивать сразу с постели, а дать организму пять минут, чтобы прийти в себя. Она рекомендовала потянуться, сделать несколько глубоких вдохов, затем сесть и посидеть как минимум минуту, чтобы дать системе кровообращения адаптироваться к новому положению.

Кроме того, Демьяновская считает полезными современные гаджеты для регулирования сна. Например, браслеты, которые подают сигнал, когда мозг находится в быстрой фазе сна или имитирующие восход солнца световые будильники.

