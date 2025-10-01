Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:25, 1 октября 2025Забота о себе

Невролог предупредила о вреде резких пробуждений

Невролог Демьяновская: Резкие пробуждения приводят к повышению давления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Организм негативно реагирует на резкое пробуждение по утрам, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Как уменьшить вред от ранних пробуждений, она рассказала в беседе с Life.ru.

Демьяновская отметила, что организм испытывает стресс, если в момент пробуждения мозг находился в медленной фазе сна. По ее словам, такой подъем сопровождается сильным выбросом гормонов кортизола и адреналина, которые провоцируют учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и тревожность.

Врач отметила, что регулярное повторение таких пробуждений приводит к раздражительности и проблемам с концентрацией внимания. Но наибольший вред, по ее словам, они приносят людям с мигренью, артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Чтобы облегчить состояние, невролог посоветовала после резкого пробуждения не вскакивать сразу с постели, а дать организму пять минут, чтобы прийти в себя. Она рекомендовала потянуться, сделать несколько глубоких вдохов, затем сесть и посидеть как минимум минуту, чтобы дать системе кровообращения адаптироваться к новому положению.

Кроме того, Демьяновская считает полезными современные гаджеты для регулирования сна. Например, браслеты, которые подают сигнал, когда мозг находится в быстрой фазе сна или имитирующие восход солнца световые будильники.

Ранее терапевт Амир Хан рассказал, как предотвратить приступы сонного паралича. По его словам, эти пугающие ощущения напрямую связаны с нервным перенапряжением и плохим качеством сна.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Швейцарские ледники стали таять быстрее

    Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

    В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

    Назван самый популярный iPhone

    Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

    Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

    Нашествие медведей на российские города объяснили

    Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

    Валя Карнавал без штанов снялась в откровенной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости