Новак оценил ситуацию с ценами в России

Новак: Годовая инфляция в России составила около 8 процентов по итогам сентября

По итогам сентября темпы роста потребительских цен на российском рынке составили около восьми процентов в годовом выражении. Нынешнюю ситуацию с инфляцией в стране оценил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Рост цен в стране продолжает замедляться, но динамика все еще остается высокой, отметил Новак. Тем не менее, можно говорить, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка (ЦБ) приносит свои результаты, констатировал он. «Политика регулятора направлена на снижение инфляционных процессов, на принятие дезинфляционных мер», — резюмировал вице-премьер.

До конца 2025 года, ожидает он, инфляция в России сократится до 6-7 процентов. Нынешние же темпы роста потребительских цен в стране продолжают вдвое превышать установленный руководством регулятора таргет в 4 процента.

Именно сохранение высокой ценовой динамики на внутреннем рынке стало одной из главных причин осторожного смягчения ДКП в начале осени. По итогам сентябрьского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку до 17 процентов, хотя представители ряда ключевых отраслей экономики призывали опустить планку до 16 процентов. Главным условием дальнейшего ослабления ДКП глава регулятора Эльвира Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню. Пока что ценовая динамика в разных секторах является разнонаправленной, заключила она.