13:04, 1 октября 2025Экономика

Дерипаска описал отношения бизнеса и банков через картину Бурлаки на Волге

Миллиардер Дерипаска сравнил российских бизнесменов с тянущими ладью бурлаками
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские бизнесмены, ведущие бизнес в своей стране, в сложившихся условиях похожи на бурлаков из картины русского художника Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Таким наблюдением в своем Telegram-канале поделился миллиардер Олег Дерипаска.

Судно, которое они тащат, предприниматель назвал «непотопляемой ладьей нашей банковской системы». В предыдущем сообщении он, комментируя новость о повышении на 7,6 процента окладов силовиков, судей и военных, проходящих службу по призыву и контракту, предложил сократить четверть «штатов во всех этих успешных ведомствах, а оставшихся перевести на шестидневную рабочую неделю с режимом с 8:00 до 20:00».

В противном случае, уверен Дерипаска, вскоре налоги придется повышать в очередной раз, чтобы «прокормить всю эту ораву». До этого миллиардер усомнился в реальности цифр, попавших в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

По его мнению, основной составляющей стратегии достижения цели бюджета стала надежда на то, что «откуда-то возьмутся волшебные резервы, волшебным образом вырастет производительность труда, ну и, соответственно, доходы этих вконец уработавшихся трудоголиков». Подводя итог, миллиардер отметил, что хотел бы видеть реальные планы, потому что мечтать не вредно, но обманывать себя тоже не следует.

