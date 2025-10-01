Экономика
11:13, 1 октября 2025Экономика

Российский миллиардер предложил сократить четверть силовиков

Дерипаска предложил сократить число силовиков на 25 % вместо повышения налогов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Если исходить из параметров представленного Минфином федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, то следует сократить четверть силовиков и судей, а оставшихся перевести на шестидневную рабочую неделю с режимом с 8:00 до 20:00. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Таким образом предприниматель отреагировал на новости о том, что с 1 октября в России на 7,6 процента увеличиваются оклады силовиков, судей, а также военных, проходящих службу по призыву и контракту.

«Иначе в следующем году с такими ставками по кредитам еще раз налоги придется повышать, чтобы прокормить всю эту ораву», — подчеркнул он.

В следующем сообщении бизнесмен разместил популярную картину русского художника Ильи Репина «Бурлаки на Волге», сравнив бурлаков с предпринимателями, а судно, которое они тащат, назвал «непотопляемой ладьей нашей банковской системы».

Проект федерального бюджета внесли в Госдуму в понедельник, 29 сентября. Первое чтение запланировано на 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025 года — на 15 октября.

В Минфине ожидают, что доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона, таким образом дефицит достигнет 3,8 триллиона рублей. Сумма рассчитывается с учетом повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, а также снижения порога доходов для уплаты его бизнесом с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов.

Еще до того, как бюджет попал к депутатам, зампред Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул, что основной финансовый документ страны будет «военным».

    Все новости