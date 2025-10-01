Экономика
17:13, 1 октября 2025Экономика

Один тип жилья подорожал в Москве

«Бест-Новострой»: Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 3 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Москве подорожали квартиры в новостройках — в сентябре средний бюджет лотов в строящихся домах вырос на 3 процента, до 48,5 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

При этом средняя стоимость «квадрата» строящегося жилья выросла за сентябрь на 1 процент, до 766,6 тысячи рублей. Причину увеличения стоимости специалисты видят в изменении структуры предложения — средняя площадь квартир стала больше. При этом динамика цен отличается в зависимости от класса жилья.

Так, в комфорт-классе квартиры и апартаменты подорожали в среднем на 3 процента, до 18,6 миллиона рублей, а за год — на 22 процента. Объекты в новостройках бизнес-класса подорожали на 3 процента за месяц (и на 6 процентов за год), до 35,5 миллиона рублей. В премиум-сегменте квартиры подорожали на 1 процент за месяц (и на 16 процентов за год), до 136,8 миллиона рублей.

Ранее переплату по ипотеке в Москве посчитали в квартирах. Так, на деньги, переплаченные за жилищный кредит, можно приобрести четыре жилых помещения средней стоимостью в 11,8 миллиона рублей.

