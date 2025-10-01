Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Ранее аналогичные меры по аналогичной причине были приняты в аэропорту Волгограда.
До того ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.