Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:42, 1 октября 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Филипп Кочетков / РИА Новости

Ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее аналогичные меры по аналогичной причине были приняты в аэропорту Волгограда.

До того ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Останки пропавшей миллионерши нашли плавающими в канале

    Названы главные партнеры европейских стран в ВПК

    Девушка начала мычать в туалете по неожиданной причине

    Россиянам рассказали о позволяющем автоматически изымать водительские права законе

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости