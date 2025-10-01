Россия
Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

RT: Российские военные наткнулись на командный пункт ВСУ и сорвали планы ДРГ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отправившиеся мстить за невернувшихся с задания сослуживцев российские военные наткнулись на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали планы диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом RT рассказал 55-летний командир штурмового взвода спецназа «Ахмат» с позывным Бокс.

По данным издания, события происходили в Демидовке. Как рассказал Бокс, на разведку были отправлены двое бойцов — с задания вернулся один, и тот с серьезным ранением.

«Полчаса нету, час нету. Я говорю: "Выдвигаемся за ними". И в этот момент забегает запыхавшийся Добрый, у него бронежилет пулями разорван. Говорит, что Нальчик — "двести"», — вспомнил командир взвода.

По его словам, ВСУ открыли огонь по российским разведчикам из окна одного из домов в населенном пункте. «И мы поперли к этому дому. Собрались самыми опытными бойцами, а молодежи сказал: "Если через 10 минут не вернемся, тоже вступайте в бой"», — отметил Бокс.

Он рассказал, что к дому они подходили с торца, когда услышали русскую речь. «Один в черной форме — это его погоны — говорит второму: "В восемь часов начинаем работать". Ну, и мы начали чуть раньше работать», — добавил военнослужащий.

Как пишет издание, это оказался командный пункт, из которого исходили приказы. Со слов Бокса, их задачей было взять российских военных в кольцо. «Боженька нас туда завел, и не дал им этого сделать», — заключил он. В этом бою он получил осколочное ранение.

Ранее сообщалось, что рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую ДРГ. За первые минуты боя диверсанты понесли большие потери.

