Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 1 октября 2025Наука и техника

Партию «Терминаторов» отправили в войска

«Уралвагонзавод» отправил ВС России партию БМПТ «Терминатор»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Вооруженным силам России партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), которые изначально называли «Терминаторами». Об этом УВЗ сообщил в Telegram.

Машины отправили в Российскую армию в преддверии Дня Сухопутных войск. «По совокупности боевых и технических характеристик эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом. БМПТ качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения, становятся надежной защитой и для танков, и для пехоты», — рассказали в концерне.

Там добавили, что БМПТ, которая отлично зарекомендовала себя в ходе СВО, востребована в войсках. Опыт применения показал, что «Терминаторы» эффективно работают как в связке с танками, так и в качестве отдельной боевой единицы. Мощный комплекс вооружения и современная система управления огнем БМПТ позволяют поражать различные цели, включая беспилотники.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Отмечается, что «Уралвагонзавод» выполняет большой заказ на выпуск БМПТ. По словам гендиректора концерна Александра Потапова, результативность машины в боевых условиях превзошла ожидания разработчиков.

В сентябре стало известно, что Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения научилось превращать старые танки Т-72 и Т-90 в БМПТ. Конструкторы предлагают заменять башни танков боевым модулем БМПТ, установленным через переходное кольцо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости