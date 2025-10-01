Мир
13:00, 1 октября 2025Мир

Песков одним словом описал планы ЕС по изъятию активов России

Песков: Планы ЕС по изъятию активов РФ — воровство
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Европейского союза (ЕС) по изъятию замороженных российских активов для Украины воровством. Его слова передает РИА Новости.

«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что любые попытки присвоения активов России будут преследоваться в судебном порядке. «Лица, причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро.

Также известно, что план финансирования Киева за счет замороженных активов российского Центробанка вызвал разногласия в Европейском центральном банке и странах Европейского союза.

