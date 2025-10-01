Россия
Под Москвой подростки поднимали правые руки вверх на территории лицея и поплатились

В Щелково подростков арестовали на 10 суток за поднятые вверх руки в лицее
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В подмосковном Щелково подростки поднимали правые руки вверх на территории лицея №14 и поплатились. Несовершеннолетних арестовали на 10 суток, заподозрив в их действиях демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, юноши 3 сентября демонстративно привлекали к себе внимание. На них пожаловались в полицию двое свидетелей.

На судебном заседании школьники признали вину и раскаялись. Судья учел их возраст смягчающим обстоятельством, но назначил им административный арест сроком на 10 суток по делу о публичной демонстрации нацистской атрибутики.

До этого стало известно, что в Москве 22-летнюю студентку наказали за репост мема. По решению суда девушка получила десять суток ареста.

Еще раньше Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест граждан, обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

.
