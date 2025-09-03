Московская студентка сделала репост мема и поплатилась

Mash: В Москве студентка сделала репост мема и получила 10 суток ареста

В Москве 22-летняя студентка сделала репост мема и поплатилась. По решению суда девушка получила 10 суток ареста, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в Мосгорсуде постановили, что студентка сохранила себе изображение, содержащее символ ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В суде заявили, что девушка совершила административное правонарушение. Ей назначили наказание в виде 10 суток ареста.

До этого стало известно, что в Москве Замоскворецкий суд отправил под домашний арест граждан, обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ.

Еще раньше следователи изъяли свыше 1000 экземпляров запрещенной литературы у фигурантов дела о пропаганде движения ЛГБТ.