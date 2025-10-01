Россиянам рассказали о погоде в октябре

Синоптик Вильфанд: На Урале и в Сибири температура в октябре будет выше нормы

Жителей многих российских регионов октябрь порадует теплой погодой. В этом агентство ТАСС заверил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, выше нормы температура в октябре будет держаться в четырех округах: Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Так, по-сентябрьски теплую погоду Вильфанд обещает жителям Карелии и Коми, Мурманской, Архангельской и Амурской областей, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Также нетипично теплым выдастся октябрь на Таймыре, в Приморье и на юге Хабаровского края. В других регионах страны столбики термометров также будут близки к норме, рассказал метеоролог.

Объем осадков в октябре будет незначительным почти во всей европейской части России. Мало осадков прогнозируется на юге Северо-Западного и Уральского округов, а также на всей территории Южного, Северо-Кавказского и Приволжского. Дефицит влаги также будет наблюдаться в центральных регионах страны, на севере Якутии и Камчатке. Избыточными дожди прогнозируются на Чукотке, севере Урала, в Хабаровском крае и Амурской области.

Ранее Вильфанд предупреждал о снижении уровня воды в реках до опасной отметки в десяти российских реках. Неблагоприятная ситуация может наблюдаться на реках Лена и Индигирка, а также на реках Крыма.