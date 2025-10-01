Поклонская: Экс-глава Минобороны Британии Уоллес призывает к геноциду в Крыму

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на призыв экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса сделать полуостров непригодным для жизни. Свой ответ на заявление политика она опубликовала в Telegram.

Накануне Уоллес на Варшавском форуме безопасности заявил, что Европа должна помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы «сделать Крым непригодным для жизни». Кроме того, он призвал применить ракеты большой дальности для уничтожения Крымского моста.

«Бен Уоллес призывает к геноциду жителей полуострова, а это 2,5 миллиона человек», — заявила Поклонская, опираясь на открытые данные о населении полуострова включая город федерального значения Севастополь. Она посоветовала Уоллесу начать воплощать высказанную им идею с Лондона. «А про наш полуостров забудьте», — резюмировала она.

Ранее Поклонская составила список лиц, виновных в событиях последних лет на Украине. Она анонсировала серию публикаций на эту тему, в первой из них возложив вину за эскалацию на бывшего врио президента страны Александра Турчинова. Она напомнила, что именно Турчинов начал военную операцию в Донбассе — так называемую антитеррористическую операцию (АТО).

