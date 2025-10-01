Силовые структуры
12:45, 1 октября 2025Силовые структуры

Политеховскому маньяку вынесли приговор за убийство 11 женщин

В Алтайском крае суд приговорил к 25 годам политеховского маньяка Манишина
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Алтайскому краю

В Алтайском крае суд приговорил к 25 годам лишения свободы Виталия Манишина, которого журналисты окрестили политеховским маньяком. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшегося срока будет в колонии строгого режима. Манишина признали виновным по статьям 102 УК РСФСР и 105 УК РФ.

По версии следствия, первой жертвой политеховского маньяка стала 17-летняя девушка. Он, будучи студентом, изнасиловал ее в 1989 году, а затем расправился. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока в мае 2023 года Манишина не задержали. В ходе следствия была установлена его причастность еще к десяти расправам, совершенным с 1999 по 2000 год. Его жертвами стали абитуриентки и студентки одного из вузов Барнаула.

Ранее сообщалось, что прокурор требовал для Манишина 25 лет лишения свободы. Вынесение пожизненного приговора для него невозможно в связи с истечением сроков давности.

