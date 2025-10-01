ФСБ показала кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств

Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

На видео сотрудники ведомства показали, как проходило задержание. Один из задержанных говорит, что решил расправиться с учителем биологии. Другой сказал, что планировал отойти подальше и совершить расстрел. Далее на стене показывают большое количество фотографий, которые, как объяснил задержанный, он просто повесил. У него также обнаружили бутылки с жидкостями и список достойных и недостойных. При проверке телефона в нем оказались видео с расправой над людьми. Также было изъято оружие, ножи, петарды, различные жидкости и литература.

Ранее стало известно о задержании пяти россиян, которые готовили массовые расправы в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, задержанный за подготовку массовых расправ составил список недостойных людей.