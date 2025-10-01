Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 1 октября 2025Силовые структуры

Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами

ФСБ показала кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

На видео сотрудники ведомства показали, как проходило задержание. Один из задержанных говорит, что решил расправиться с учителем биологии. Другой сказал, что планировал отойти подальше и совершить расстрел. Далее на стене показывают большое количество фотографий, которые, как объяснил задержанный, он просто повесил. У него также обнаружили бутылки с жидкостями и список достойных и недостойных. При проверке телефона в нем оказались видео с расправой над людьми. Также было изъято оружие, ножи, петарды, различные жидкости и литература.

Ранее стало известно о задержании пяти россиян, которые готовили массовые расправы в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, задержанный за подготовку массовых расправ составил список недостойных людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости