Президент Румынии предложил план присоединения Приднестровья к Молдавии

Президент Румынии предложил присоединить ПМР к Молдавии на правах автономии

Президент Румынии Никушор Дан предложил присоединить Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) к Молдавии на правах автономии. Его заявление прозвучало в ходе интервью Euronews.

«На мой взгляд, это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — сказал Дан.

По его словам, участие региона в евроинтеграции, на которую нацелено молдавское руководство, возможно даже с учетом его особого статуса.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. По результатам голосования будет также сформировано правительство.