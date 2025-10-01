Силовые структуры
19:56, 1 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

МВД: Шесть подростков доставили в полицию после массовой драки в Махачкале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В полицию доставили шесть участников массовой драки между двумя школами Махачкалы. Последствия инцидента раскрыла руководитель пресс-службы МВД по республике Дагестан Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По ее словам, задержанные являются учащимися образовательного учреждения, один подросток попал в больницу с травмами. МВД Дагестана проводит проверку после инцидента.

В драке участвовали ученики школ № 13 и № 39. Причиной потасовки стал комментарий в соцсетях, содержание которого неизвестно. В сети появилось видео конфликта между подростками.

