Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

В полицию доставили шесть участников массовой драки между двумя школами Махачкалы. Последствия инцидента раскрыла руководитель пресс-службы МВД по республике Дагестан Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
По ее словам, задержанные являются учащимися образовательного учреждения, один подросток попал в больницу с травмами. МВД Дагестана проводит проверку после инцидента.
В драке участвовали ученики школ № 13 и № 39. Причиной потасовки стал комментарий в соцсетях, содержание которого неизвестно. В сети появилось видео конфликта между подростками.