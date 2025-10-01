Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

МВД: Шесть подростков доставили в полицию после массовой драки в Махачкале

В полицию доставили шесть участников массовой драки между двумя школами Махачкалы. Последствия инцидента раскрыла руководитель пресс-службы МВД по республике Дагестан Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По ее словам, задержанные являются учащимися образовательного учреждения, один подросток попал в больницу с травмами. МВД Дагестана проводит проверку после инцидента.

В драке участвовали ученики школ № 13 и № 39. Причиной потасовки стал комментарий в соцсетях, содержание которого неизвестно. В сети появилось видео конфликта между подростками.