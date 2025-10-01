Путешествия
Россия настойчиво поставила перед США вопрос о возобновлении авиасообщения

Россия настойчиво поставила перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что это один из сюжетов, которые отрабатываются в межконсультационный период. Именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, «находятся на рассмотрении в Вашингтоне», добавил Рябков.

Замглавы МИД также подчеркнул, что такая работа была начата Москвой до того, как США прекратили санкции в отношении «Белавиа».

«Мы, конечно, как позитивный сигнал восприняли это решение Вашингтона применительно к белорусской авиакомпании», — признался собеседник агентства.

В июне посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что бизнес в США и России заинтересован в том, чтобы возобновить прямое авиасообщение между странами. По его словам, власти двух государств ведут диалог в этом направлении.

