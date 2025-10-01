Силовые структуры
Россия осудила воевавшего за ВСУ наемника из Австралии

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы австралийского наемника Каллена Бенджамина Льюиса, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2023 года иностранец вступил в состав военизированного подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он прошел обучение, получил оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. За участие в боевых действиях против Российской армии Льюис получал деньги.

Приговор вынесен по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Австралиец объявлен в международный розыск.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) потребовали арестовать 30-летнего гражданина США Патрика Колдуэлла, воевавшего в составе ВСУ.

