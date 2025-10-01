Россиян предупредили о перехода ряда квартир в собственность государства

Депутат Якубовский: Жилье, признанное пустующим, могут конфисковать

Законопроект о возможности признания жилья пустующим подразумевает переход объекта недвижимости в собственность государства. Об этом заявил депутат Госдумы, один из авторов инициативы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По его словам, критериев, позволяющих признать жилье пустующим, несколько: долги по ЖКХ, неиспользование коммунальных ресурсов более года, выбитые окна, отключенное отопление.

«Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров (...) Наша задача — создать правовую основу, которая позволит муниципалитетам системно решать эту проблему», — объяснил Якубовский.

Ранее Якубовский предупредил, что несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может привести к переплатам.