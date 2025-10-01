Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

Архитектор Соловьева: Манипуляции с несущими конструкциями могут обрушить дом

Любые манипуляции с несущими конструкциями в многоквартирном доме могут обрушить здание. О риске повредить все строение из-за ремонта своего жилья предупредили россиян опрошенные «Пятым каналом» эксперты.

Трогать несущие перегородки не стоит, даже если дизайнер и бригада строителей уверяют в обратном, предупреждают специалисты. «Снести стену на пятом этаже десятиэтажного дома — это равносильно тому, чтобы просто сделать взрыв. Устоит после этого дом или нет, мы не знаем», — пояснила архитектор Леокадия Соловьева.

Эксперты подчеркнули, что несущие конструкции нельзя не только сносить, но даже нарушать их целостность ради проведения коммуникаций. Делать это разрешат только при наличии специального проекта и после экспертизы.

Самый безопасный вариант сделать перепланировку — сначала заказать техническое заключение у проектной организации. Специалисты решат, какие изменения не навредят зданию, и тогда можно будет приступать к ремонту.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самовольный перенос радиатора в квартире. Подобный ремонт без разрешения властей могут наложить штраф в размере 2--2,5 тысячи рублей. Помимо него, владельцу придется восстановить прежний вид жилья