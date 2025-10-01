Россиян предупредили об опасности воздушных сушилок для рук

Преподаватель РТУ МИРЭА Золотарева предупредила об опасности сушилок для рук

Сушилки для рук в общественных местах способствуют распространению опасных бактерий, рассказала «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, это происходит из-за использования устройством воздуха из помещения.

«Если в помещении убирают нерегулярно и некачественно, то риск получить более "грязные" руки после такой сушки возрастает. (...) Помимо этого, сам человек также вносит свой вклад в "загрязнение" помещения бактериями из-за неправильного мытья рук. Согласно исследованиям, 95 процентов людей делают это недостаточно тщательно, поэтому на коже остается значительное количество микроорганизмов», — объяснила Золотарева.

Она подчеркнула, что сушилки могут способствовать распространению золотистого стафилококка, кишечной палочки и энтерококков. При наличии хорошего иммунитета человеку ничего не грозит, однако маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом оказываются в группе риска, уточнила собеседница «Ленты.ру».

«При использовании электрической сушилки после высыхания можно дополнительно обработать руки антисептиком, особенно перед приемом пищи. Не стоит забывать, что главной защитой остается правильная техника мытья рук — не менее 30 секунд с использованием мыла и теплой воды», — посоветовала Золотарева.

Ранее терапевт назвала самый мощный источник вирусов и бактерий. По ее словам, иногда на ковриках для йоги в спортзалах содержится больше микроорганизмов, чем в туалете.