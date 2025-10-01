Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:32, 1 октября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности воздушных сушилок для рук

Преподаватель РТУ МИРЭА Золотарева предупредила об опасности сушилок для рук
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SmartPhotoLab / Shutterstock / Fotodom

Сушилки для рук в общественных местах способствуют распространению опасных бактерий, рассказала «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, это происходит из-за использования устройством воздуха из помещения.

«Если в помещении убирают нерегулярно и некачественно, то риск получить более "грязные" руки после такой сушки возрастает. (...) Помимо этого, сам человек также вносит свой вклад в "загрязнение" помещения бактериями из-за неправильного мытья рук. Согласно исследованиям, 95 процентов людей делают это недостаточно тщательно, поэтому на коже остается значительное количество микроорганизмов», — объяснила Золотарева.

Она подчеркнула, что сушилки могут способствовать распространению золотистого стафилококка, кишечной палочки и энтерококков. При наличии хорошего иммунитета человеку ничего не грозит, однако маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом оказываются в группе риска, уточнила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Россияне переходят на готовую еду. Как быть уверенным в том, что она безопасна?
Россияне переходят на готовую еду.Как быть уверенным в том, что она безопасна?
8 апреля 2025
Какой должна быть влажность воздуха в квартире? Как ее измерить, повысить или понизить до нормы
Какой должна быть влажность воздуха в квартире?Как ее измерить, повысить или понизить до нормы
4 августа 2025
«Распознать опасность невозможно» Россияне делают все больше консервов. Почему они становятся смертельно ядовитыми?
«Распознать опасность невозможно»Россияне делают все больше консервов. Почему они становятся смертельно ядовитыми?
7 сентября 2025

«При использовании электрической сушилки после высыхания можно дополнительно обработать руки антисептиком, особенно перед приемом пищи. Не стоит забывать, что главной защитой остается правильная техника мытья рук — не менее 30 секунд с использованием мыла и теплой воды», — посоветовала Золотарева.

Ранее терапевт назвала самый мощный источник вирусов и бактерий. По ее словам, иногда на ковриках для йоги в спортзалах содержится больше микроорганизмов, чем в туалете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

    В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости