Терапевт назвала самый мощный источник вирусов и бактерий

Терапевт Синха назвала коврики для йоги самым мощным источником вирусов

Терапевт Аарти Синха рассказала любителям ходить в спортзал, где содержится больше всего вирусов и бактерий. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Самыми мощными источниками вирусов и бактерий врач назвала коврики для йоги. По ее словам, иногда на них содержится больше микроорганизмов, чем в туалете. Поэтому она призвала при малейших признаках простуды не ходить в спортзал или хотя бы не пользоваться общими ковриками для занятий.

Терапевт добавила, что для любителей спорта опасность может представлять не только чужой пот, но и свой собственный. По ее словам, если долго не переодеваться после тренировки или надевать спортивную форму повторно, это может стать причиной заболеваний кожи, молочницы и других проблем интимного здоровья.

Кроме того, Синха указала, что люди очень часто неправильно моют многоразовые бутылки для воды, которые используют в спортзалах. В результате этого, по ее словам, на стенках и в крышке размножаются микробы, которые попадают в напитки и могут вызвать серьезные отравления. Чтобы этого не произошло, врач посоветовала оставлять бутылку проветриться после каждого мытья.

