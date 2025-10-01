Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

Глава Союза дачников Чаплин: Правильная подготовка дачи к зиме минимизирует риск

Подготавливая дачу к зиме, важно не забыть отключить электроэнергию, оставив питание в охранной системе, но самая дорогостоящая ошибка — не слить воду в трубах и радиаторах. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Основная наша задача — минимизировать возможные риски, будь то переохлаждение дома, разрыв труб или гибель плодовых деревьев. Зима — серьезное испытание, и подходить к нему нужно во всеоружии», — сказал Чаплин.

Одним из самых важных этапов является консервация инженерных систем, в первую очередь водоснабжения и отопления, добавил депутат. Также важно не забыть отключить электроэнергию на вводном автомате, но оставить линию, которая питает охранную сигнализацию, отметил глава союза.

Самая распространенная и дорогостоящая ошибка — оставить воду в трубах и радиаторах. Всего одна морозная ночь может привести к разрыву труб и затоплению дома. Необходимо полностью слить воду из всех систем, включая бачки унитазов и сифоны раковин, продуть трубы сжатым воздухом, а для надежности заполнить их незамерзающей жидкостью-антифризом, специально предназначенной для отопительных систем Никита Чаплин председатель Союза дачников Подмосковья

Кроме того, нужно тщательно осмотреть кровлю, очистить водостоки от листвы, чтобы под тяжестью снега они не обрушились, а все вентиляционные отверстия в подполье и на чердаке следует закрыть, чтобы сохранить тепло. Окна для предотвращения сырости Чаплин советует оставлять едва открытыми или оборудовать специальными клапанами.

«Гнилые доски на террасе или веранде лучше заменить сейчас, чтобы зимой они не стали источником разрушения», — подчеркнул парламентарий.

Деревья и кустарники необходимо защищать от грызунов и мороза, сказал он. Стволы лучше обвязать лапником или специальной сеткой, а все садовые инструменты, шланги и горшки убрать в закрытое помещение, где они будут защищены от снега и влаги, посоветовал председатель.

В конечном счете, несколько часов, потраченных осенью на приведение дачи в порядок, сэкономят вам массу времени, сил и средств весной. Грамотно подготовленная дача встретит зиму спокойно, а ее хозяева будут уверены, что их имущество в безопасности, и в новом сезоне их ждут новые урожаи и приятный отдых на любимом участке Никита Чаплин председатель Союза дачников Подмосковья

Ранее Чаплин советовал дачникам до прихода морозов высадить яблони, груши, смородину и малину. Осенью почва еще сохраняет тепло, что поможет саженцам укорениться и адаптироваться, пояснял он. Не помешает, по словам Чаплина, ввести фосфорно-калийные удобрения — они повысят устойчивость растений к холодам. Он также подчеркивал значимость обильного предзимнего полива.

