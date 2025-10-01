Силовые структуры
19:28, 1 октября 2025Силовые структуры

Россиянка потеряла мужа после ссоры и заявила в полицию о его похищении

В Курске женщина заявила в полицию о похищении мужа, не найдя его после ссоры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Курске суд оштрафовал местную жительницу на тысячу рублей за ложный вызов полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным ведомства, 21 августа женщина вызвала полицейский, заявив, что ее муж похищен. Оказалось, что супруги вместе живут. Однако у мужчины есть личная квартира, куда он уходит после ссор. В этот день произошел скандал, после чего муж ушел в свое жилище, предупредив возлюбленную. Она пришла к нему, но в квартире супруга не оказалось. Тогда пьяная россиянка позвонила силовикам.

Ранее житель Пензенской области вышел в женской одежде к магазину «Бобер» и был наказан. Позиционирующего себя трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей.

