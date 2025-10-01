Российский бизнес призвали не ждать дешевых кредитов

Аналитик Васильев: Кредиты для бизнеса в России останутся дорогими

Период высокой ключевой ставки продлится в России до конца 2026 года. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его процитировали «Известия».

По его мнению, до конца 2025 года ставка не опустится ниже 15 процентов. Это будет стимулировать сбережения, но сдерживать потребление и инвестиции. Как следствие, кредиты для предпринимателей и рядовых граждан останутся дорогими. В то же время, сохранится привлекательность банковских вкладов.

Что касается инфляции, то по мнению Васильева, она к концу года опустится с 8,1 процента до 6,2 процента. Это будет обусловлено сильным рублем и стабильной бюджетной политикой.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Он полагает, что к концу 2025 года ставка опустится до 15 процентов.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что ЦБ едва ли решится на резкое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в оставшуюся часть года.