Российский военный раскрыл препятствия при взятии села в Днепропетровской области

РИА Новости: ВС РФ при взятии Новониколаевки пробирались по минным полям
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие при взятии Новониколаевки в Днепропетровской области преодолевали различные препятствия, в том числе пробирались по минным полям. Об этом заявил штурмовик Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Восток» с позывным Балу, передает РИА Новости.

«Надо было идти приличное расстояние, по пути много разведывательных дронов-камикадзе (...) [противопехотные мины] "лепестки", новые (мины) "пряники". Поля [в районе Новониколаевки] полностью заминированы», — рассказал Балу.

По словам российского военного, прохождению из одной лесополосы в другую мешали колючая проволока, наваленные деревья и другие препятствия. Балу отметил, что украинские бойцы в том числе вырубали некоторые лесополосы, чтобы было сложнее спрятаться при наступлении.

Ранее появились кадры взятия Новониколаевки. Их опубликовало Минобороны России.

