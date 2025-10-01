Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
0:5
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
1:0
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
3:0
Завершен
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
5:1
Завершен
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
2:1
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
1:0
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
07:52, 1 октября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в жилете с откровенным декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в сером жилете с откровенным декольте и брюках. Она предложила подписчикам отправиться в поездку. Пост собрал более 18 тысяч лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости