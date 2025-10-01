Наука и техника
02:01, 1 октября 2025

Создано устройство для моментального лечения тяжелых переломов

Device: Разработана технология печати костных имплантов прямо во время операции
Исследователи из Южной Кореи совместно с коллегами из MIT представили устройство, которое позволяет печатать биодеградируемые импланты непосредственно в месте костного дефекта. В отличие от традиционных методов, где необходимо заранее изготавливать протезы, новая технология формирует имплант прямо во время операции, что значительно упрощает процесс и ускоряет заживление. Изобретение описано в Device.

Во время операции специальное устройство «выдавливает» индивидуальные импланты из биосовместимого материала, которые точно повторяют форму дефекта и стимулируют естественное восстановление ткани. Такая гибкость позволяет хирургу адаптировать лечение под конкретного пациента прямо на месте.

В основе метода — комбинация поликапроактона (PCL) и гидроксиапатита (HA), материалов, совместимых с костной тканью. Печать ведется при низкой температуре без использования токсичных растворителей, поэтому окружающие ткани не повреждаются. При этом состав можно изменять: добавлять гидроксиапатит для прочности или антибиотики для снижения риска инфекции.

В экспериментах на животных такие импланты показали высокую эффективность: в зоне дефекта формировалась новая костная ткань, а сами конструкции постепенно рассасывались, освобождая место для собственных клеток организма. Ученые считают, что технология может стать эффективным решением для лечения тяжелых переломов, дефектов после опухолей и других сложных повреждений костей.

Ранее специалисты выяснили, что микропластик способен проникать в костный мозг, нарушать работу стволовых клеток и ускорять разрушение костной ткани.

