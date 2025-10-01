Мир
07:57, 1 октября 2025Мир

Стало известно о расходах США на санкции против России из выделенных на Украину средств

США потратили на санкции против России $164 млн, выделенных на помощь Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты с 2022 года потратили более 164 миллионов долларов, которые были выделены на помощь Украине, на санкционные меры и экспортный контроль в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты США (GAO).

«Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России», — указано в документе.

Больше всего средств потратил госдепартамент (53,4 миллиона долларов США). Расходы Минюста на эти цели составили 52,3 миллиона долларов, Минфина — 36,6 миллиона долларов, Минторга — порядка 22,1 миллиона долларов.

Часть средств потратили на расширение штата сотрудников и технические ресурсы. Госдеп взял на службу 78 специалистов для работы по санкциям, Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы для отслеживания обхода экспортных ограничений. Минфин выделил деньги на создания баз данных для расследования и нанял 21 специалиста по российскому направлению.

Также Минюст увеличил число прокуроров, разработал ПО для анализа зарубежных банковских данных и финансово поддержал новые расследования, связанные с РФ. Деньги пошли также на содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, которая якобы является собственностью российского бизнесмена Сулеймана Керимова.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что шатдаун в США может привести к сокращению военной помощи Украине и прекращению поставок оружия. Он назвал происходящее катастрофой.

