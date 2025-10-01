Россия
Стало известно о смерти прошедшего Чечню бойца на СВО

Под Волгоградом похоронят прошедшего Чечню, но смертельно раненного на СВО бойца
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Новоаннинском районе Волгоградской области похоронят 39-летнего контрактника Николая Богданова, прошедшего Чечню, но смертельно раненного на специальной военной операции (СВО). Об этом пишет местное издание «Новоаннинский сегодня» в Telegram.

Как стало известно, во время Второй чеченской войны Богданов служил снайпером-разведчиком. В ходе СВО он получил не совместимую с жизнью травму в наступлении в районе Белогоровки. У него остались жена, две дочери, а также братья и сестры.

Ранее сообщалось о смерти на СВО за год троих родных братьев из Хоринского района БурятииАлександра, Максима и Андрея Борисовых. Все они оказались ранены в ходе боевых заданий.

До этого стало известно о подполковнике МВД из Оренбургской области, который пошел на СВО вслед за сыном и стал свидетелем того, как тому раздробило руку в результате атаки Вооруженных сил Украины.

