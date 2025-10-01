Стало известно о состоянии пострадавшего в массовой драке в Махачкале подростка

Минздрав Дагестана: Состояние подростка после массовой драки стабилизировали

Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в массовой драке в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

Участника драки госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, отметили в ведомстве.

«После оказания медицинской помощи его состояние стабилизировано, врачами проводится обследование», — говорится в сообщении пресс-службы.

О массовой драке в Махачкале стало известно 1 октября. До этого появилось видео с места произошедшего. На кадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары.