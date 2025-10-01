«Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен поссорились из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поводом стал спор о полномочиях Брюсселя и роли Европы в украинском конфликте, рассказал Bloomberg.

По данным издания, Мерц намерен вернуть ключевые решения на национальный уровень и ослабить «брюссельскую машину», которая, по его мнению, за последние годы слишком укрепила свои позиции. «Мы должны вставить палку в колеса этой машины в Брюсселе», — заявил канцлер на встрече с бизнесменами в Берлине.

Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен Фото: Al Drago / Reuters

Мерц раскритиковал стремление главы ЕК к централизации власти

Фон дер Ляйен в августе заявила, что Евросоюз готовит «точные» планы по размещению войск на Украине после окончания войны. Мерц резко поправил ее. По его словам, никаких таких документов «по крайней мере, в Германии» не существует. Более того, он подчеркнул, что подобные вопросы не входят в полномочия Еврокомиссии: «Европейский союз не несет ответственности за это».

Канцлер также обратил внимание, что именно правительства, а не Брюссель, должны иметь право последнего слова в вопросах закупки вооружений. Это особенно актуально на фоне новых военных расходов, которые в Европе исчисляются сотнями миллиардов евро.

Как отмечает Bloomberg, Фон дер Ляйен в последние годы продвигала более «федералистскую» модель Евросоюза, при которой все больше решений концентрируются в руках Еврокомиссии. Мерц же, напротив, пытается притормозить этот процесс.

Немецкий канцлер последовательно критикует инициативы Еврокомиссии. Так, в июле фон дер Ляйен предложила расширить бюджет ЕС до двух триллионов евро и ввести новые налоги. Мерц в свою очередь дал жесткий ответ. «Что касается Германии, я исключаю, что мы пойдем по такому пути. Мы этого не сделаем», — сказал он.

Он также осудил медлительность Евросоюза в переговорах с США по торговым вопросам, заявив, что «лучше быстро и просто, чем долго и сложно». Даже достигнутое фон дер Ляйен соглашение с президентом США Дональдом Трампом, включающее 15-процентные тарифы на большинство европейских товаров, канцлера не устроило. «Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих тарифов», — заключил он.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Жесткой позиции Мерца нашли объяснение

По мнению экспертов, жесткая позиция Мерца связана не только с отношениями внутри ЕС, но и с внутренней политикой Германии. Согласно опросу института Forsa, 70 процентов немцев недовольны работой Мерца. По большей части это сторонники оппозиции. Они считают, что страна нуждается в реформах.

Кроме того, экономика ФРГ в последние годы сократилась, а рейтинги правящего Христианско-демократического союза (ХДС) вместе с союзниками из Христианско-социального союза (ХСС) уступают позиции правой «Альтернативе для Германии» (АдГ). На этом фоне канцлеру необходимо показывать избирателям, что он способен защищать национальные интересы и ограничивать влияние Брюсселя.

Так, эксперт Германского фонда Маршалла и вице-президент по внешним связям Судха Дэвид-Вилп заявила, что для внутренней аудитории Мерц должен демонстрировать, что Еврокомиссия не перегибает палку, особенно когда речь идет о конкурентоспособности.

Мерц уже пообещал представить точный список требований на саммите ЕС в Копенгагене, где намерен отстаивать идею возвращения части полномочий на уровень национальных правительств. «Так просто не может продолжаться», — заявил он.

Фридрих Мерц Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Столкновение Мерца и фон дер Ляйен назвали крестовым походом

Ранее Bloomberg писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически начал «крестовый поход» против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По данным издания, он дал понять европейским партнерам, что намерен вернуть Берлину решающую роль в принятии ключевых решений, тогда как фон дер Ляйен настаивает на усилении полномочий Брюсселя.

Источники отмечали, что столкновение двух политиков может повлиять на курс всего союза. Пока Еврокомиссия осторожно двигается к более федеративной модели, Мерц пытается повернуть процесс вспять и усилить контроль национальных правительств.

Характерно, что почти сразу после вступления в должность он начал «проверять на прочность» главу ЕК. Так, в июле канцлер резко отверг ее предложение увеличить долгосрочный бюджет ЕС до 2 триллионов евро и ввести новые налоги.