Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:20, 1 октября 2025Из жизни

Тесть принца Гарри оказался в смертельно опасной ловушке после мощного землетрясения

Отец Меган Маркл оказался заблокирован в здании после мощного землетрясения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Томас Маркл, отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл, оказался в ловушке после мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Томасу Марклу 81 год. Последние несколько месяцев он и его 58-летний сын жили в многоэтажном здании на филиппинском острове Себу. По утверждению его дочери Саманты Маркл, после недавнего землетрясения он оказался в смертельно опасной ситуации.

Отец заблокирован на 19-м этаже здания на Филиппинах после мощного землетрясения. Он не может ходить и не может оттуда выбраться

Саманта Маркл
Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Подземные толчки магнитудой 6,9 начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам, жертвами землетрясения стали 69 человек, около 150 человек ранены, есть пропавшие без вести.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Швейцарские ледники стали таять быстрее

    Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

    В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

    Назван самый популярный iPhone

    Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

    Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

    Нашествие медведей на российские города объяснили

    Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

    Валя Карнавал без штанов снялась в откровенной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости