13:14, 1 октября 2025

Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

Актер Том Холланд назвал актрису Зендею своей невестой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Британский актер и звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд назвал звезду «Эйфории», американскую актрису Зендею своей невестой. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

В ходе одного из интервью артист поправил журналиста, уточнив, что актриса ему не «девушка», а «невеста». Отмечается, что это одно из первых публичных заявлений со стороны Холланда на данную тему.

Ранее отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом.

Слухи о предстоящем бракосочетании двух артистов появились после того, как Зендея появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» с кольцом на безымянном пальце.

Холланд и Зендея начали встречаться в 2021 году, спустя несколько лет после знакомства на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Несмотря на то, что это одна из самых любимых пар Голливуда, сами звезды не афишируют свою личную жизнь и редко делятся совместными фото, снятыми вне красных дорожек и официальных мероприятий.

