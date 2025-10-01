Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 1 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Невозможность Украины воспользоваться ракетами Tomahawk объяснили

Военный эксперт Леонков: Украине никто не даст установки для запуска Tomahawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Украина не сможет воспользоваться крылатыми ракетами Tomahawk, так как никто не представит ей установки для их запуска, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана сообщила о том, что Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk по техническим причинам.

Леонков подтвердил информацию. Дело в том, что ракеты Tomahawk могут запускаться с пусковой установки МК-41, объяснил эксперт. Она существует в морском варианте: на надводных кораблях и подводных лодках, например, типа Virginia, и в наземном варианте — это комплекс двойного назначения Typhon, уточнил он.

«Эта установка новая и штучная. Единственными операторами наземной установки Typhon сейчас выступают американцы. Эта система будет ключевым элементом в новой системе ПВО, и отдавать это украинцам никто не будет, потому что, во-первых, установка пока мелкосерийная, во-вторых, там весь персонал — это американцы, и средства указания, техническое обслуживание — все американское», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Перевозить такую дорогостоящую установку, а она очень дорого стоит, никто украинцам не будет, как бы они этого не желали

Алексей Леонковвоенный эксперт

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп. Вэнс уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается в американской администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Моргенштерн закрыл бизнес в России

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд вынес приговор известному российскому писателю

    Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

    В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в НАТО

    Жена Джастина Бибера появилась на публике в кружевных трусах

    Оценена длительность накрывшей Землю магнитной бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости