Невозможность Украины воспользоваться ракетами Tomahawk объяснили

Военный эксперт Леонков: Украине никто не даст установки для запуска Tomahawk

Украина не сможет воспользоваться крылатыми ракетами Tomahawk, так как никто не представит ей установки для их запуска, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана сообщила о том, что Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk по техническим причинам.

Леонков подтвердил информацию. Дело в том, что ракеты Tomahawk могут запускаться с пусковой установки МК-41, объяснил эксперт. Она существует в морском варианте: на надводных кораблях и подводных лодках, например, типа Virginia, и в наземном варианте — это комплекс двойного назначения Typhon, уточнил он.

«Эта установка новая и штучная. Единственными операторами наземной установки Typhon сейчас выступают американцы. Эта система будет ключевым элементом в новой системе ПВО, и отдавать это украинцам никто не будет, потому что, во-первых, установка пока мелкосерийная, во-вторых, там весь персонал — это американцы, и средства указания, техническое обслуживание — все американское», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Перевозить такую дорогостоящую установку, а она очень дорого стоит, никто украинцам не будет, как бы они этого не желали Алексей Леонков военный эксперт

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп. Вэнс уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается в американской администрации.

