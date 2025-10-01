У жителя Подмосковье за сутки 13 раз останавливалось сердце

В Домодедово врачи спасли мужчину после инфаркта и 13 клинических смертей

В Подмосковье врачи спасли мужчину после второго инфаркта миокарда и 13 клинических смертей. Об этом сообщила Домодедовская больница в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, 48-летний житель Видного поступил к врачам в крайне тяжелом состоянии. Впервые остановку сердца у него зафиксировали еще по дороге в больницу, однако сотрудникам скорой помощи удалось реанимировать мужчину.

По словам врача-кардиолога, инфарктное состояние осложнило развитие у пациента кардиогенного шока, поэтому было принято решение о срочной операции. В результате команде из кардиологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов удалось спасти больного. Теперь его ждет длительная реабилитация.

Ранее у 10-летнего мальчика из Краснодарского края за 25 минут сердце останавливалось четыре раза. Как стало известно, ребенок попал к врачам после происшествия, в результате которого потерял много крови. В ходе операции врачам удалось стабилизировать состояние пациента, а через двое суток к нему вернулась речь.