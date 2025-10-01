Украинца захотели лишить гражданства США за контрабанду оружия

Минюст США хочет лишить гражданства украинца за контрабанду оружия

Минюст США обратился в суд штата Флорида с требованием лишить американского гражданства украинца Владимира Волгаева, которого в 2020 году осудили за контрабанду оружия. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что Волгаев начиная с 2011 года занимался продажей компонентов оружия на Украину и в Италию. В 2014-2015 годах он подавал заявления на получение гражданства, скрыв при этом свою незаконную деятельность. 11 января 2016 года мужчина получил паспорт США и в течение последующих двух лет продолжал деятельность.

«Соединенные Штаты предоставили Волгаеву безопасность, жилье и гражданство, а он вернул эти деньги со злым умыслом, в том числе обманув одно из федеральных агентств, предоставлявших ему льготы. Мы не будем поощрять подобное поведение, позволяя такому человеку сохранять гражданство США, которое ему изначально не следовало предоставлять», — прокомментировал помощник генерального прокурора Бретт Шумейт.

