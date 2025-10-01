Наука и техника
23:31, 1 октября 2025

Умерла британский приматолог Джейн Гудолл

Британский приматолог Джейн Гудолл умерла в турне в возрасте 91 года
Джейн Гудолл

Джейн Гудолл. Фото: Reuters

Британский приматолог, этолог и ученый Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил институт Джейн Гудолл в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что на момент смерти Гудолл находилась в своем турне по США. «Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин», — сообщили в институте.

Приматолог родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Гудолл стала известна благодаря продолжительному изучению жизни и интеллекта шимпанзе. В 2025 году бывший президент США Джо Байден вручил Гудолл «Президентскую медаль свободы» — высшую гражданскую государственную награду.

Гудолл первой открыла, что шимпанзе используют примитивные орудия. Она также начала давать исследуемым животным имена вместо номеров.

