10:17, 1 октября 2025

Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

ГП КС: Услугами российской спутниковой компании воспользовались около 60 стран
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Услугами спутников российского государственного предприятия (ГП) «Космическая связь» (КС) воспользовались около 60 стран. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Алексей Волин.

«С начала этого года у нас появилось несколько партнеров на Ближнем Востоке, в Африке и один в Южной Азии. Уже заключены контракты, но мы традиционно не называем имен, чтобы ни у кого не вызывать головную боль», — сказал руководитель в преддверии 30-й международной конференции операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS-2025, которая пройдет с 2 по 3 октября в Москве.

По его словам, «большинство этих партнеров возникли не из безвоздушного пространства», а перешли к российской стороне от западных компаний.

В апреле Волин заявил, что ГП КС выпустила серийные российские спутниковые модемы.

В октябре 2024-го руководитель рассказал, что первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году.

