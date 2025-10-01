В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

На улицах административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф в Берлине появились листовки, призывающие жителей столицы Германии воевать на Украине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В листовках немцев призывают присоединиться к так называемому Интернациональному легиону в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ). Также на них размещен лозунг «Возьми реванш» рядом с архивной черно-белой фотографией немецких военнопленных времен Второй мировой войны.

QR-код на листовке ведет на страницу с формой заявки о вступлении в подразделение ВСУ на официальном сайте правительства Украины.

По данным издания, такие плакаты начали появляться на улицах Берлина с середины сентября, но затем их сняли. Неизвестно, кто стоит за распространением таких объявлений.

В Германии за вербовку на военную службу в иностранном государстве предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира. Он отметил, что его страна не находится в состоянии войны, но живет уже в «совершенно другом мире».