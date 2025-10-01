В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

Минтранс запретил проход гражданским судам в бухте Улисс во Владивостоке

Министерство транспорта запретило проход в бухте Улисс во Владивостоке всех судов, кроме кораблей ВМФ России. Об этом говорится в приказе министерства, размещенном на официальном портале правовой информации.

«В соответствие с пунктом 2 статьи 15 ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ" и в интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», — указано в тексте приказа.

На отмеченных в приказе координатах запрещено плавать всем типам судов, исключение составляют катера, суда и корабли ВМФ, а также суда, получившие разрешение от капитана порта Владивосток.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке. Решение приняли в целях защиты интересов России в лице Минобороны.