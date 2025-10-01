Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:04, 1 октября 2025Путешествия

В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

Минтранс запретил проход гражданским судам в бухте Улисс во Владивостоке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство транспорта запретило проход в бухте Улисс во Владивостоке всех судов, кроме кораблей ВМФ России. Об этом говорится в приказе министерства, размещенном на официальном портале правовой информации.

«В соответствие с пунктом 2 статьи 15 ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ" и в интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», — указано в тексте приказа.

На отмеченных в приказе координатах запрещено плавать всем типам судов, исключение составляют катера, суда и корабли ВМФ, а также суда, получившие разрешение от капитана порта Владивосток.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке. Решение приняли в целях защиты интересов России в лице Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Схватка сотрудника полиции с крупным аллигатором попала на видео

    Переживаниям мужчин из-за размера пениса нашли объяснение

    Стало известно о запрете украинским журналистам публиковать данные о гибели военных

    Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

    Сенат США отклонил законопроекты о финансировании работы правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости