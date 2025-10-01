В Польше заметили неопознанный дрон

На северо-востоке Польши обнаружили неопознанный дрон

В районе населенного пункта Великий Ленцк на северо-востоке Польши был обнаружен неопознанный дрон. Об этом сообщила военная жандармерия республики на своей странице в социальной сети X.

«Отделение военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора отдела по военным делам Ольштынско-Полужской районной прокуратуры в Ольштыне проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в (населенном пункте) Вельки-Ленцк Дзялдовского уезда», — говорится в сообщении.

Другие подробности жандармерия не приводит.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил об отсутствии доказательств того, что российский дрон пересек воздушное пространство Польши. По его словам, Варшава и Лондон «идут на любые ухищрения» и нарушения международных прав.