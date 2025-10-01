В России у непривитого по религиозным соображениям ребенка остановилось сердце

В Кирове у ребенка остановилось сердце. О пережитой им клинической смерти сообщает Telegram-канал «ЗК — Злой Кировчанин».
Трехлетний мальчик заболел столбняком вскоре после того, как наступил на металлический предмет. Обычно тяжелых случаев удается избежать тем детям, которые привиты. Однако ребенок привит не был — его родители по религиозным соображениям выступают против вакцинации.
Через 10 дней у мальчика начались судороги, произошла остановка дыхания и была зафиксирована клиническая смерть. Кировские врачи боролись за его жизнь более двух месяцев. Они смогли вернуть ребенку способность самостоятельно дышать.
Ранее в Петербурге мать не стала вызывать врачей новорожденному ребенку, что привело к его смерти. Женщину признали виновной в совершении преступления и назначили ей штраф в размере 30 тысяч рублей.