В Турции уничтожили возможный катер ВСУ

В Турции уничтожили найденный безэкипажный катер ВСУ Magura V5
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Безэкипажный катер, найденный у побережья провинции Трабзон в Турции, уничтожили саперы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Саперы ликвидировали контролируемым взрывом иностранный катер, были предприняты особые меры безопасности», — сказано в сообщении.

Сообщается, что катер, предположительно, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ) и напоминает модель Magura V5.

Местные жители, обнаружившие его во время ловли рыбы, привязали его к своим лодкам, доставили на берег и уведомили власти. На катере могла находиться бомба, его обследовала группа саперов-подводников.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что накачка оружием Украины теперь отражается на всех ее соседях.

