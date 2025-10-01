Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

Захарова: Преследования оппозиции в Молдавии идут по-диктаторски

Преследования оппозиции в Молдавии идут «откровенно по-диктаторски». Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Зачищается все. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, «кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил». Однако, по мнению дипломата, это все-таки провал Запада.

Представитель ведомства считает, что все было сделано «откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное ни у кого нет возможности».

Ранее Мария Захарова заявила, что курс на превращение Молдавии в придаток НАТО — путь в никуда. Так она прокомментировала парламентские выборы в стране.

По мнению дипломата, итоги выборов в Молдавии еще раз показали раскол в обществе республики, который вызван «деструктивным курсом руководства государства». 28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы.

