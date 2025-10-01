Из жизни
20:56, 1 октября 2025Из жизни

Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

В США женщина поставила мировой рекорд по спортивному рыболовству
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: igfa.org

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) признала новый мировой рекорд по ловле малоротого буффало в классе лесок с разрывной нагрузкой 24 килограмма. Об этом сообщает сайт организации

Рекорд поставила американка Роберта Аростеги. 28 мая 2025 года женщина рыбачила на водохранилище Уолтера И. Лонга в американском штате Техас. Когда рыба клюнула, потребовалось около 15 минут, чтобы вытащить ее из воды.

Улов взвесили на сертифицированных весах. Как выяснилось, вес буффало, которого поймала Аростеги, составлял 24,71 килограмма, что превышало прежний мировой рекорд. После взвешивания огромную рыбу отпустили.

Ранее сообщалось, что знаменитый рыболов из США выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Он добыл крупную рыбу в конце октября в Миннесоте.

