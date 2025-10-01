Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 1 октября 2025Россия

«Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

На НПЗ в Ярославской области начался пожар техногенного характера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн»

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославской области утром 1 октября начался пожар. Местные жители считали, что возгорание возникло из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, однако губернатор региона Михаил Евраев опроверг эту информацию и назвал причины происшествия.

Кадр: Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн»

Глава Ярославской области сообщил, что возгорание действительно возникло на территории НПЗ. «Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — рассказал он. Евраев объяснил, что пожар носит техногенный характер. В настоящий момент над его устранением работают специалисты, информации о последствиях пока нет.

Материалы по теме:
«Продвижение не будет легким» Российские военные — про наступление на Константиновку, боеспособность ВСУ и лунные пейзажи Донбасса
«Продвижение не будет легким»Российские военные — про наступление на Константиновку, боеспособность ВСУ и лунные пейзажи Донбасса
2 сентября 2025
Подрывы мостов и запуск беспилотников из фур. Россию потрясли громкие диверсии. Что известно об атаках украинских спецслужб?
Подрывы мостов и запуск беспилотников из фур.Россию потрясли громкие диверсии. Что известно об атаках украинских спецслужб?
1 июня 2025

За последнюю неделю российские НПЗ дважды подвергались атаке БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров 24 сентября сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Салавате подвергся террористической атаке беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что степень повреждения уточнялась, а на месте происшествия работали все экстренные службы.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

26 сентября о пожаре на НПЗ сообщил оперштаб Краснодарского края. Причиной стало падение обломков беспилотника. «Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении, площадь пожара составила 30 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

    Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

    Правительство отреагировало на топливный кризис в России

    Овечкин высказался о полученной травме

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Преступник-рецидивист представился гидом в Марокко и изнасиловал туристку на пляже

    Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

    Откровенный образ жены Безоса на дне рождения Сидни Суини раскритиковали в сети

    На Украине сообщили о появлении беспилотников над Бучей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости