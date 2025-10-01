«Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

На НПЗ в Ярославской области начался пожар техногенного характера

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославской области утром 1 октября начался пожар. Местные жители считали, что возгорание возникло из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, однако губернатор региона Михаил Евраев опроверг эту информацию и назвал причины происшествия.

Глава Ярославской области сообщил, что возгорание действительно возникло на территории НПЗ. «Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — рассказал он. Евраев объяснил, что пожар носит техногенный характер. В настоящий момент над его устранением работают специалисты, информации о последствиях пока нет.

За последнюю неделю российские НПЗ дважды подвергались атаке БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров 24 сентября сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Салавате подвергся террористической атаке беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что степень повреждения уточнялась, а на месте происшествия работали все экстренные службы.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

26 сентября о пожаре на НПЗ сообщил оперштаб Краснодарского края. Причиной стало падение обломков беспилотника. «Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении, площадь пожара составила 30 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.