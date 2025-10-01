Журналистку «Дождя» попросили арестовать после ее постов

Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку «Дождя» Ратникову

Следователь просит заочно арестовать журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал об избрании меры пресечения зарегистрирован в Головинском суде Москвы. Дата и время рассмотрения пока не назначены.

Ранее МВД России объявило в розыск Ратникову. В отношении нее возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах России и неисполнение обязанностей иноагента. По данным следствия, Ратникова вместе с другими сотрудниками «Дождя» разместила в мессенджере заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирных жителей Украины.